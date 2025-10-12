با دستور فرماندار مراغه واگذاری طرح ۴۰۰ واحدی مسکن ملی پهرآباد مراغه به متقاضیان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،امین امینیان فرماندار مراغه گفت:با تلاش شرکت‌های خدمات رسان زیرساخت‌های طرح ۴۰۰ واحدی مسکن ملی پهرآباد شامل راه دسترسی، آب، برق و گاز ایجاد شده و محوطه سازی نیز در حال تکمیل است.

امینیان افزود: خریداران این واحد‌ها با مراجعه به اداره راه و شهرسازی با واریز سهم آورده و اقساط بندی تسهیلات با یک صورت جلسه می‌توانند واحد‌های خود را دریافت کنند.

وی اضافه کرد: هزینه زمین بازنگری و دریافت آن با یک دوره تنفس از متقاضیان دریافت خواهد شد.

فرماندار شهرستان مراغه گفت: طرح نهضت ملی مسکن پهرآباد در دو فاز شامل ۲۴۰ و ۱۶۰ واحد در حال ساخت است که واحد‌های فاز ۱۶۰ به کلی به پایان رسیده است.

وی افزود: این طرح بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بخش‌های نیمه تمام نیز در کوتاه‌ترین زمان توسط پیمانکار به پایان خواهد رسید.

امینیان افزود: متقاضیانی که در این واحد‌ها سکونت یافته‌اند تا ۱۵ روز دیگر در صورتی که سهم آورده خود را تکمیل نکنند به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

فرماندار شهرستان مراغه گفت: برای این واحد‌ها ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.