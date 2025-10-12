آغاز واگذاری طرح ۴۰۰ واحدی مسکن ملی پهرآباد مراغه
با دستور فرماندار مراغه واگذاری طرح ۴۰۰ واحدی مسکن ملی پهرآباد مراغه به متقاضیان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،امین امینیان فرماندار مراغه گفت:با تلاش شرکتهای خدمات رسان زیرساختهای طرح ۴۰۰ واحدی مسکن ملی پهرآباد شامل راه دسترسی، آب، برق و گاز ایجاد شده و محوطه سازی نیز در حال تکمیل است.
امینیان افزود: خریداران این واحدها با مراجعه به اداره راه و شهرسازی با واریز سهم آورده و اقساط بندی تسهیلات با یک صورت جلسه میتوانند واحدهای خود را دریافت کنند.
وی اضافه کرد: هزینه زمین بازنگری و دریافت آن با یک دوره تنفس از متقاضیان دریافت خواهد شد.
فرماندار شهرستان مراغه گفت: طرح نهضت ملی مسکن پهرآباد در دو فاز شامل ۲۴۰ و ۱۶۰ واحد در حال ساخت است که واحدهای فاز ۱۶۰ به کلی به پایان رسیده است.
وی افزود: این طرح بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بخشهای نیمه تمام نیز در کوتاهترین زمان توسط پیمانکار به پایان خواهد رسید.
امینیان افزود: متقاضیانی که در این واحدها سکونت یافتهاند تا ۱۵ روز دیگر در صورتی که سهم آورده خود را تکمیل نکنند به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
فرماندار شهرستان مراغه گفت: برای این واحدها ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.