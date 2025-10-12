به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، به مناسبت گرامیداشت سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور، بازرس کل استان، به همراه جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی با خانواده بسیجی شهید محمد، پور نقی زاده از شهدای دوران دفاع مقدس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

احمد آقایی در این دیدار با بیان اینکه امنیت و آرامش جامعه را مرهون ایستادگی، ایثار و خون پاک شهدا هستیم گفت: وظیفه امروز ما تداوم راه امام و شهدا در دفاع از ارزش‌های اسلامی و دفاع از وطن است.

بسیجی شهید محمد پورنقی زاده سال ۶۶ در منطقه ماووت عراق به شهادت رسید.