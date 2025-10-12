فرماندار مراغه مطرح کرد؛

۵۰ درصد مدارس مراغه فرسوده هستند

فرماندار مراغه با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد مدارس این شهرستان فرسوده هستند گفت:از ۴۲۶ مدرسه مراغه ۲۱۸ مدرسه به خاطر عمر بالای چهل سال نیاز به نوسازی و مقاوم سازی دارند.