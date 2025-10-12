پخش زنده
آیین بدرقه کاروان اعزامی خوزستان به هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان، مربیان و ورزشکاران در در جوار یادمان شهید گمنام استادیوم تختی اهواز برگزار شد، مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به سابقه درخشان ورزش استان در المپیک پاریس که با کسب سه مدال طلا، نقره و برنز همراه بود گفت: این موفقیت نشان میدهد که با برنامهریزی و حمایت صحیح، میتوان به دستاوردهای بزرگی دست یافت.
حمید بنیتمیم با بیان اینکه اگر رقابتهای سنین پایه در خوزستان برگزار نشود، قطعا بسیاری از استعدادها ناشناخته خواهند ماند، ادامه داد: کاروان ورزشی خوزستان با شعار «استعداد خوزستان، افتخار ایران» در المپیاد استعدادهای برتر ایران شرکت میکند.
وی با تجلیل از نقش شهیدان و پیشکسوتان ورزش، ابراز امیدواری کرد که این المپیاد به ارتقای ورزش کشور و درخشش پرچم ایران در عرصههای بینالمللی کمک خواهد کرد.
در این مراسم ورزشکاران خوزستانی پس از رژه و اهدای گل به مزار شهید گمنام و رد شدن از زیر قرآن و بوسه بر پرچم جمهوری اسلامی ایران، بدرقه شدند.
همچنین در این مراسم از پوستر میزبانی خوزستان از مسابقات شنای پسران رونمایی شد. این رویداد از ۲۹ مهر آغاز خواهد شد.