آغاز ثبتنام نیروگاه خورشیدی خانگی در قزوین
کارشناس انرژی تجدیدپذیر شرکت توزیع برق استان قزوین: با وام ۸۰٪، نیروگاه خورشیدی بسازید و برق مازاد را ۲۰ سال تضمینی بفروشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی علیپور، کارشناس انرژی تجدیدپذیر شرکت توزیع برق استان قزوین در خبر 20 شبکه قزوین گفت: کلیه خانوارهایی که انشعاب برق دارند، میتوانند از این طرح بهرهمند شوند و ۸۰ درصد هزینههای احداث از طریق تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد.
وی افزود: جزئیات دقیق مدل اعطای وامهای بانکی هنوز ابلاغ نشده است و سرمایهگذاری متقاضیان طی سه تا چهار سال بازمیگردد.
به گفته این کارشناس؛ شرکت توزیع برق، قرارداد ۲۰ ساله تضمینی جهت خرید برق تولیدی را با متقاضیان امضا خواهد کرد و برق مازاد تولیدی خانوارها توسط دولت خریداری میشود.
علیپور گفت: ظرفیت نیروگاههای کوچک خانگی بین ۲ تا ۵ کیلووات است.هزینه احداث برای یک واحد ۵ کیلووات حدود ۲۰۰ میلیون تومان برآورد میشود و مساحت مورد نیاز برای آن ۵۰ متر مربع است.
وی افزود: متقاضیان باید به سامانه مهرسان به آدرس (http://mehrsun.ir) مراجعه کرده و در قسمت «احداثی» درخواست نیروگاه احداثی را ثبت کنند.
این کارشناس گفت: پس از ثبت درخواست در سامانه، همکاران شرکت توزیع برای انجام بررسی اولیه (بازرسی اولیه) به محل مراجعه خواهند کرد.
علیپور بیان کرد: این طرح مستقیماً برای مدارس برنامه دارد؛ مدارس میتوانند ۲۰ درصد انرژی مصرفی خود را از طریق نیروگاه احداثی تأمین کرده و از معافیت خرید برق بهرهمند شوند.