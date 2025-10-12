با اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، رقابت تیم‌های تراکتور تبریز و ملوان بندرانزلی به دلیل حضور پنج ملی‌پوش تراکتور در اردوی تیم ملی و آمادگی بهتر تیم تراکتور برای لیگ نخبگان آسیا لغو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، دیدار هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس بین تیم‌های تراکتور تبریز و ملوان بندرانزلی که قرار بود ۲۴ مهر برگزار شود، به دلیل حضور پنج ملی‌پوش تراکتور در اردوی تیم ملی و آمادگی بهتر تیم تراکتور برای لیگ نخبگان آسیا لغو شد و زمان جدید برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.

ملوانی‌ها تا پایان هفته ششم با ۹ امتیاز در رده سوم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال قرار دارند.