به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان با تلاش و رصد و اشراف اطلاعاتی یک دستگاه وانت حامل ۲ دستگاه موتورسیکلت سنگین را در محور‌های مواصلاتی شهر بهبهان، شناسایی و پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با اقدامات پلیسی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی خودروی مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۲ دستگاه موتورسیکلت سنگین ۱۰۰۰ سی سی قاچاق فاقد مجوز کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت‌های سنگین کشف شده را بالغ بر ۷ میلیارد ریال اعلام کردند، ادامه داد: شهروندان به منظور برقراری امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توانند هرگونه اطلاعات و اخباری در مورد مسائل امنیتی و انتظامی را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام دارند.