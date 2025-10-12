نما و سیمای فعلی برخی از خیابان‌ های منتهی به حرم مطهر رضوی با هویت فرهنگی مشهد همخوانی ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی امروز در یکی دیگر از برنامه‌ های یکشنبه‌ های اقتصادی استانداری که با موضوع رسیدگی به مشکلات بخش گردشگری برگزار شد، گفت: باید دستورالعملی تهیه شود تا ساختمان‌ های جدید، هماهنگ با الگوی بومی و فرهنگی طراحی شوند. این موضوع می‌ تواند در جذب گردشگر مؤثر باشد.

غلامحسین مظفری افزود: در مشهد سالانه حدود ۳۰ میلیون زائر داخلی و سه و نیم میلیون گردشگر خارجی داریم اما هنوز از این ظرفیت برای ایجاد درآمد پایدار استفاده نشده است، باید با نگاه علمی و برنامه‌ ریزی دقیق، از این ظرفیت برای توسعه اقتصاد استان بهره ببریم.

به گفته وی، در جهان شهرهایی با چنین زیرساخت‌ هایی توانسته‌ اند درآمدهای پایدار و خدمات استاندارد ارائه دهند اما ما هنوز در برخی بدیهیات مانده‌ ایم.

استاندار خراسان رضوی با طرح این سوال که چرا با وجود این ظرفیت بزرگ گردشگری، مسائل‌ این حوزه هنوز درست حل نشده است، گفت: بخش خدمات، که بیش از ۶۰ درصد اقتصاد استان را تشکیل می‌ دهد، نیاز به هماهنگی میان دستگاه‌ های اجرایی دارد.

مظفری با انتقاد از نبود هماهنگی میان نهادهای مرتبط گفت: دستگاه‌ های مرتبط مانند شهرداری، اداره‌ کل میراث فرهنگی و دستگاه‌ های خدماتی باید با هم مرتبط باشند و شورای هماهنگی نظارتی شکل بگیرد. این ناهماهنگی باعث می‌ شود برخی طزح ها سال‌ ها معطل بمانند و بهره‌ وری استان پایین بیاید.

وی با تاکید بر اینکه باید به آموزش در این حوزه جدی‌ تر بپردازیم، افزود: برای مثال در موضوع تابلوها و عوارض شهری، باید با همکاری شورای شهر و وزارت ارشاد به یک استاندارد مشترک برسیم. در حال حاضر برای یک شهر گردشگری با این حجم، استاندارد مشخصی برای تابلوها، نما و منظر شهری وجود ندارد.

استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: لازم است تا پایان این دوره، شهرداری یک مشاور تخصصی در حوزه منظر شهری و گردشگری به کار گیرد. باید استانداردهایی تهیه شود تا نمای شهری آزاردهنده نباشد و با هویت فرهنگی مشهد همخوانی داشته باشد.

مظفری افزود: در بسیاری از شهرهای دنیا، برای هر بخش از شهر، ضوابطی دقیق در خصوص ابعاد تابلوها، خط فارسی و لاتین، نورپردازی و رنگ وجود دارد. ما نیز باید چنین ضوابطی تدوین کنیم تا نظم بصری در مشهد ایجاد شود. این کار نه تنها برای زیبایی شهر، بلکه برای حفظ هویت اسلامی-ایرانی مشهد ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید برای معماری هتل‌ ها و بناهای اطراف حرم فکری اساسی کنیم. این منطقه قلب گردشگری مشهد است و لازم است هتل‌ ها و بناهای جدید با الهام از معماری اسلامی ایرانی ساخته شوند.

به گفته وی، باید شهرداری مشاور تخصصی برای معماری مذهبی و گردشگری بگیرد تا در این حوزه به استانداردهای بین‌ المللی نزدیک شویم.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه در حوزه حمل‌ و نقل محدودیتی نداریم، افزود: در این حوزه قادر هستیم یک شرکت حمل‌ و نقل گردشگری ایجاد کنیم تا خدمات منسجم ارائه شود، این کار باید با محوریت سازمان همیاری شهرداری‌ ها انجام گیرد، همچنین قطارهای گردشگری از ظرفیت‌ های مغفول استان هستند و اگر برنامه‌ ریزی درستی داشته باشیم، قطعاً سودآور خواهند بود.

مظفری با یادآوری تجربه گذشته گفت: در سال‌ های قبل قطار گردشگری راه‌ اندازی شد اما به‌ دلیل نبود برنامه‌ ریزی دقیق و بازاریابی مناسب تعطیل شد. در حالی که اگر این طرح با رویکرد جدید و مدیریت بخش خصوصی احیا شود، می‌ تواند به رونق گردشگری داخلی و خارجی کمک کند.

وی اظهار کرد: نباید تنها به دنبال درآمدهای آسان و بی‌ دردسر باشیم. اگر در عمل از ظرفیت‌ های واقعی گردشگری مثل حمل‌ و نقل تخصصی، قطارهای توریستی، صنایع دستی و خدمات گردشگری سلامت استفاده کنیم، می‌ توانیم اشتغال پایدار ایجاد کنیم و اقتصاد شهر را متحول سازیم.

به گفته وی، ما باید به جای نگاه کوتاه‌ مدت، برنامه‌ های بلندمدت و کارشناسی‌ شده برای گردشگری تدوین کنیم. در این زمینه تشکیل شرکت‌ های تخصصی با مشارکت بخش خصوصی و دانشگاه‌ ها ضروری است.