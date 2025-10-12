پخش زنده
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه از پافشاری بر آزادی هفت تن از رهبران فلسطینی در مبادله اسرای قریب الوقوع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات گزارش داد که حماس اقدامات مربوط به تحویل اسرای زنده اسرائیلی را تکمیل کرده است.
این منبع افزود: حماس بر آزادی هفت تن از رهبران فلسطینی در تبادل اسرای قریب الوقوع و اینکه فهرست نهایی شامل مروان البرغوثی، احمد سعدات، ابراهیم حامد، عباس السید و چند تن دیگر باشد، اصرار دارد.
پیشتر «موسی ابومرزوق» از اعضای ارشد جنبش حماس گفت که این جنبش در حال رایزنی با میانجیها برای رفع موانع و فراهمسازی زمینه آزادی رهبران برجسته ملت فلسطین است که در زندانهای رژیم صهیونیستی بهسر میبرند.
وی در گفتوگو با الجزیره مباشر افزود: مروان برغوثی، احمد سعدات و عباس السید از برجستهترین رهبران فلسطینی هستند که رژیم اشغالگر از آزادی آنها خودداری میکند.