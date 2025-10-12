پخش زنده
هفته سلامت روان امسال با شعار «دسترسی به خدمات سلامت روان در بحرانها و شرایط اضطراری؛ یک اولویت همگانی» برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، استرس، اضطراب، فشارهای روانی و افسردگی از شایعترین مشکلات سلامت روان به شمار میآید.
خدمات غربالگری اولیه سلامت روان به صورت رایگان در همه واحدهای بهداشتی از سوی مراقبان انجام میگیرد و در صورت نیاز، این فرآیند از سوی کارشناسان سلامت روان دنبال شده و مشاوره و آموزشهای لازم ارائه میشود.
هفته سلامت روان از ۱۹ مهرماه آغاز شده و تا ۲۵ مهر ادامه دارد.