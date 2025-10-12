پیام تسلیت رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پی درگذشت محمد کاسبی
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پی درگذشت هنرمند فرهیخته، متعهد و مردمی، مرحوم محمد کاسبی پیامی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
و به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن پیام به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
درگذشت هنرمند فرهیخته، متعهد و مردمی، مرحوم محمد کاسبی ـ که عمر خویش را در خدمت به فرهنگ و هنر متعهد انقلاب اسلامی سپری کرد ـ موجب تأسف و تاثر گردید.
این هنرمند مؤمن و خوشغیرت از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در صف هنرمندان متعهد ایستاد و سنگر هنر را به میدانی برای پاسداری از حقیقت و ترویج آرمانهای انقلاب بدل ساخت. او از بنیانگذاران سینمای حوزه هنری و از ارکان شکلگیری هنر انقلاب اسلامی بود و در مسیر بالندگی این جریان مبارک، نقشی تأثیرگذار ایفا کرد.
زندهیاد کاسبی با نقشآفرینی در آثار ماندگار متعددی، تصویری اصیل از هنر پاک، مردمی و اخلاقمدار را در برابر دیدگان ملت به یادگار گذاشت. حضور او در هر اثر، آمیخته با صداقت، ایمان، وقار و مهر و هنر او، آینهای روشن از باور و غیرت انقلابی بود.
منش پهلوانی، اخلاق نیکو، چهره مهربان و رفتار صادقانهاش، او را به هنرمندی محبوب و الگویی از «طنز با اخلاق» و «ایمان با هنر» بدل ساخت. بیتردید، فقدان چنین چهرهای برای جامعه فرهنگی و هنری کشور، ضایعه است، اما یاد و راه او در حافظه ملت ایران و در تاریخ هنر انقلاب زنده و الهامبخش خواهد ماند.
اینجانب درگذشت این هنرمند متعهد را به همکاران، دوستداران، جامعه هنرمندان، عموم مردم فرهنگ دوست و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض نموده، از درگاه حضرت حق برای آن فقید سعید علوّ درجات و همنشینی با شهیدان و صالحان را مسئلت دارم.
محمدحسین موسیپور
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی