به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در سومین مرحله لیگ رولر اسکی کشور جام کاسپین ۵۰ ورزشکار از ۱۵ استان کشور حضور داشتند که ماده ۵کیلومتر استقامت را در مسیر ۵کیلومتری چماچای شفت تا سقالکسار رشت طی کردند.

در پایان این مسابقه سخت و نفس گیر در بخش آقایان علیرضا نظری زاده از همدان برسکوی نخست ایستاد و امیرمحمد ابوالحسن زاده از آذربایجان شرقی و دانیال ساوه شمشکی از تهران به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

در بخش بانوان هم ساحل تیر از مازندران قهرمان شد وعاطفه صالحی از خراسان رضوی دوم و متینه باباگیلک از قزوین به ترتیب عنوان‌های دوم و سوم را از آن خودکردند.