به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نخستین همایش «توسعه ساختمان سبز» با هدف ارتقای استانداردهای صنعت ساخت و ساز در حوزه مدیریت و کاهش هدر رفت انرژی در ساختمان ها عصر امروز با حضور صاحبنظران و فعالان این حوزه در هتل میثاق مشهد آغاز به کار کرد.

دبیر اجرایی و عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در حاشیه این همایش گفت: این گردهمایی با حضور ۱۵۰ فعال حوزه ساختمان و با تمرکز بر بررسی محورهای هشت گانه ارزیابی ساختمان در مدت ۲ روز برپا می شود.

سارا آتش گلستان افزود: در این گردهمایی مباحث مختلف از جمله عایق کاری حرارتی ۳۶۰ درجه، چرخه حیات مصالح در ساختمان سبز و بازچرخانی آب در ساختمان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

احداث یک ساختمان سبز در مشهد مجوز گرفت

دبیر اجرایی این همایش تصریح کرد: دستور العمل های ساختمان های سبز (پایدار) در کمیسیون ویژه راه و شهرسازی ثبت شده است و تلاش این است سازندگان در مسیر و توسعه آن گام بردارند.

آتش گلستان افزود: هم اکنون یک ساختمان در مشهد موفق به دریافت مجوز استانداردهای ساختمان سبز شده است و پس از آن ۲ ساختمان در زنجان و اصفهان نیز پس از تاییدهای رسمی، مجوز را خواهند گرفت.

وی با اشاره به ویژگی های ساختمان های سبز عنوان کرد: این ساختمان ها با توجه به اقدام اجرا شده در آنها، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش هدر رفت انرژی خواهند داشت، علاوه بر آن باید بخشی از انرژی های خود را نیز با توجه به سامانه های خورشیدی نصب شده بر روی پشت بام، تامین کنند.

دبیر اجرایی همایش یادشده با بیان اینکه منشا ساختمان سبز فرایندی برای ایجاد ساختمان های سازگار با محیط زیست و حفظ انرژی است، اظهار کرد: با توجه به پیشرفت‌ های اخیر در صنعت ساختمان سازی، هم‌ اکنون فناوری و دانش لازم برای طراحان، سازندگان، بهره برداران و مالکان فراهم شده است تا بتوانند با ساخت ساختمان‌ های سبز بهترین بهره‌ وری اقتصادی و زیست‌ محیطی را داشته باشند.

این همایش در ۲ نوبت صبح عصر تا فردا دوشنبه ادامه خواهد داشت و از سوی کارشناسان آخرین اقدام این حوزه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.