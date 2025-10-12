مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۵ مصدوم انحراف از جاده و واژگونی خودرو‌های نیسان و رانا در محور چلگرد به فارسان خبرداد.

امدادرسانی به ۵ مصدوم انحراف و واژگونی حادثه‌ای نیسان و رانا

امدادرسانی به ۵ مصدوم انحراف و واژگونی حادثه‌ای نیسان و رانا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت:خبری مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی خودرو‌های نیسان و رانا در محور چلگرد به فارسان دو راهی روستای دهنو شهرک امام حسین دریافت شد.

وی افزود:بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات پایگاه شهدای دشت زرین به محل اعزام شد.

طاهری گفت:نیرو‌های امدادی پس از ارزیابی و ایمن‌سازی محل حادثه، تثبیت خودرو‌ها اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام داده و سپس با همکاری نیرو‌های اورژانس مصدومان را به بیمارستان سیدالشهدا فارسان منتقل کردند.