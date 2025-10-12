پخش زنده
در سپهر عرفان و ادب ایران زمین ، نام شمس و حافظ همچون دو خورشید درخشان راهنمای رهروان طریق عشق است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ایرانِ جان، مملو از چهرهها و شخصیتهایی است که نامشان در آسمانِ تاریخ و تمدن جهان، چون آفتابی روشن میدرخشد.
عصاره اندیشه عرفای گران سنگ پهنه ادب فارسی همچون شمس تبریزی و حافظ و سعدی در گوهر عشق خلاصه میشود که آتش به همه عالم زده و دل و دین از هشیاران برده است. شخصتی، چون مولانا در برههای از حیات خود پس از برخورد با شمس تبریزی این عشق را میآزماید و جان به اخگر آن میگدازد و تجارب عملی و شوریدگی خود را در قالب ابیاتی عاشقانه و عارفانه میسراید.
بیستم مهرماه، در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت خواجه شمسالدین محمد حافظ شیرازی، ملقب به «لسانالغیب»، است. شاعر و عارفی که تفأل به دیوانش، مسیری رو به شهود میگشاید.