عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: آبیاری جویچه‌ای راهکاری کلیدی برای مقابله با چالش کم آبی در بخش کشاورزی استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نادر سلامتی افزود: در روش آبیاری جویچه‌ای، دبی در واحد سطح کاهش می‌یابد، سطح تبخیر از خاک کم و از تلفات آب در سطح مزرعه کاسته می‌شود.

وی مجموعه‌ای از راهکار‌های عملی برای افزایش بهره‌وری در آبیاری سطحی را که در قالب پنج اقدام کلیدی قابل اجرا است معرفی کرد و ادامه داد: این راهکار‌ها شامل استفاده از حداکثر دبی غیرفرسایشی، رعایت طول بهینه جویچه‌ها و نوارها، و انتخاب زمان قطع مناسب جریان آب برای جلوگیری از آب‌روی و هدررفت است.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان آبیاری قطره‌ای زیرسطحی را کارآمدترین و مدرن‌ترین روش برای کشت یونجه معرفی کرد و در تشریح مزایای آن گفت: در این سامانه، لوله‌های قطره‌چکان در عمق خاک و در مجاورت مستقیم سیستم ریشه‌ای گیاه قرار می‌گیرند که این روش علاوه بر صرفه‌جویی حداکثری در مصرف آب، از رشد علف‌های هرز جلوگیری کرده و راندمان آبیاری را افزایش می‌دهد.

سلامتی تاکید کرد: به کارگیری این توصیه‌های علمی توسط کشاورزان، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مقابله با چالش خشکی و نیل به کشت پایدار یونجه داشته باشد.