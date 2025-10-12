امیر سرتیپ دوم محمود سزاوار به عنوان رئیس جدید سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش منصوب شد.

انتصاب رئیس جدید سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طی حکمی از سوی امیر سرلشکر حاتمی، امیرسرتیپ دوم محمود سزاوار به عنوان رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش منصوب شد.

امیر دریادار حبیب الله سیاری رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در آیین تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش، ضمن قدردانی از خدمات ارزنده امیر سرتیپ دوم محمد رضا فولادی، لوح انتصاب سرتیپ دوم محمود سزاوار را اعطا کرد.

امیر سرتیپ دوم محمود سزاوار پیش از این مدیریت گروه تلویزیونی ارتش، رئیس اداره روابط عمومی ارتش، جانشین معاونت فرهنگی و روابط عمومی ارتش، رئیس سازمان هنری و سینمایی دفاع مقدس در ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح عهده دار بوده است.

وی همچنین مشاور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مدیر کل روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده است.