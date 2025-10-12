معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام با اشاره به اینکه ایلام به زودی میزبان یگان مستقل ارتش خواهد بود گفت: اقدامی که نه تنها امنیت و دفاع استان را تقویت می‌کند، بلکه فرصت‌های شغلی و توسعه اقتصادی برای مردم منطقه ایجاد خواهد کرد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «تاج‌الدین صالحیان» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام در نشست هم‌افزایی و هماهنگی برای جذب نیرو در ارتش جمهوری اسلامی ایران، از استقراریگان مستقل ارتش در استان ایلام خبر داد و اظهار داشت: با راه‌اندازی این یگان، زمینه اشتغال صد‌ها نیروی بومی فراهم می‌شود که از نظر اقتصادی و فرهنگی نیز آثار مثبتی برای استان به‌همراه خواهد داشت.

وی افزود: این اقدام ضمن تقویت توان دفاعی، فرصت‌های اشتغال و رشد اقتصادی متعددی برای جوانان ایلامی به‌همراه خواهد داشت.

صالحیان مطرح کرد: فعالیت‌های ارتش تنها محدود به حوزه نظامی نیست، بلکه در زمینه‌های سازندگی، امدادرسانی و خدمات اجتماعی نیز حضوری مؤثر دارد. در ایام اربعین نیز ارتش با تمام توان در خدمت زائران و مردم بوده است.

صالحیان همچنین با بیان اینکه کشور‌های مختلف ممکن است مجهز به پیشرفته‌ترین سلاح‌های شرقی و غربی باشند، اما روحیه جهادی، ایمان و مردمی‌بودن ارتش جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اعلام کرد: نیرو‌های مسلح ما تکیه‌گاه مردم و مایه آرامش و امنیت جامعه‌اند و نقش اساسی در تثبیت حاکمیت اسلامی دارند.

سرهنگ «بهمن حسین خانی» جانشین تیپ ۷۱ ارتش نیز در این نشست با اشاره به آمادگی ارتش در جذب جوانان مومن و انقلابی استان عنوان کرد: با هم افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های انقلابی، این نیرو آماده است تا از ظرفیت جوانان علاقمند ایلامی، برای خدمت در این یگان استفاده کند.

گفتنی است در پایان این نشست اعلام شد که جذب نیرو‌های جدید ارتش با همکاری آموزش‌وپرورش، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و معتمدین محلی انجام خواهد شد.