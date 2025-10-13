پخش زنده
با دستیابی دانشمندان ایرانی به فناوری راداری پایش دیوارههای معدن، ایران به جمع پنج قدرت معدنی جهان پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛نوع جدید از هوش مصنوعی نخستین بار درمعدن انگوران زنجان مورد استفاده قرار گرفت.
فناوری جدیدی که در معدن سرب و روی انگوران به صورت پایلوت اجرا شده، نتایج موفقی در افزایش بهرهوری، کاهش خطر ریزش دیوارهها و شناسایی نقاط پرحادثه داشته است.
معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع گفت: با بهرهبرداری از این فناوری، ایران به جمع پنج کشور برتر جهان در زمینه اندازهگیری و تحلیل پایداری دیوارههای معدنی پیوست.
مقیمی با اشاره به نقش شرکتهای دانشبنیان در این طرح افزود: مگفا با بهرهگیری از فناوری راداری و هوش مصنوعی توانسته است نخستین بار در کشور سامانه پایش دیوارههای معدن را بومیسازی کند.