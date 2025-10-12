به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، بازی‌های لیگ محلات فوتبال محلات گیلان جام سردارجنگل که با حضور ۲۴ تیم از ۱۶ شهرستان استان در زمین ورزشی خشکنودهان فومن به پایان رسید.

در روز پایانی و فینال این رقابت‌ها دو تیم ستارگان ماکلوان فومن و سرخابی گشت رودخان به مصاف هم رفتند که نود دقیقه تلاش دو تیم با تساوی سه بر سه به اتمام رسید، اما در ضربات پنالتی و در مجموع تیم ماکلوان توانست با نتیجه ۹ بر ۸ به برتری برسد و به مقام قهرمانی این دوره از رقابت‌ها از آن خود کند.