پوشش بیمه ای بیش از نیمی از کشاورزان و روستاییان ایلام
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ایلام گفت: ۵۲ درصد از جمعیت مشمول، معادل ۴۵ هزار و ۳۵۰ نفر، تحت پوشش خدمات صندوق هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «بهرام کاکاخانی» مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ایلام در نشست خبری با جمعی از خبرنگاران استان با اشاره به اینکه جمعیت مشمول عضویت در صندوق استان، ۸۷ هزار و ۸۰۰ نفر است، اظهار داشت: ۴۵ هزار و ۳۵۰ نفر از جامعه هدف این صندوق برابر با ۵۲ درصد زیر پوشش خدمات بیمه اجتماعی صندوق قرار گرفتهاند.
وی افزود: ۷۰ درصد از حق بیمه افراد زیر پوشش صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر توسط دولت پرداخت میشود و دولت همچنین پنج سال سابقه بیمه را در زمان بازنشستگی به سوابق بیمهشده اضافه میکند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ایلام مطرح کرد: تعداد مستمریبگیران صندوق در استان دو هزار و ۷۷۰ نفر است که شامل مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت میشود و همچنین بازنشستگی، از کارافتادگی، نقل و انتقال سوابق، پرداخت مستمری به بازماندگان نیز از مزایای این صندوق به شمار میرود.
کاکاخانی ادامه داد: افزون بر این مزایای اصلی، خدمات فرعی از جمله امکان خرید سالهای سربازی و اضافه کردن آن به سوابق بیمهای، با حمایت مدیرعامل صندوق فراهم شده است.
وی اضافه کرد: خدمات بیمهای این صندوق در راستای توسعه شبکه الکترونیک و تسهیل در دسترسی به صورت مجازی و از طریق نرم افزار قابل دریافت است.