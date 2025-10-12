ترافیک در محور شهرکرد_شلمزار به باند جدید به دلیل ساخت زیرگذر در باند قدیم این محور در محدوده شمس‌آباد_ خراجی هدایت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان از هدایت ترافیک در محور شهرکرد–شلمزار بر روی باند جدید در محدوده شمس‌آباد خبر داد و گفت: این تغییر مسیر به‌دلیل آغاز عملیات ساخت زیرگذر در باند قدیم این محور در محدوده روستای شمس آباد انجام شده است.

احسان حسینی گفت: برای اجرای عملیات ساخت زیرگذر در محور شهرکرد–شلمزار، تردد وسایل نقلیه از محدوده ابتدای ورودی شمس‌آباد تا انتهای خروجی این روستا به طول ۴ کیلومتر بر روی باند جدید هدایت می‌شود.

وی افزود: عملیات عمرانی در باند قدیم این محور در کیلومتر ۲.۸۰۰ در حال انجام است؛ و به همین منظور رفت و امد از باند جدید تا پایان عملیات اجرایی انجام خواهد گرفت.

حسینی از شهروندان و مسافران خواست در این محدوده با احتیاط کامل و رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند و همکاری لازم را با عوامل اجرایی و راهداران داشته باشند.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان مدت زمان اجرای عملیات احداث زیرگذر در این محدوده را حدود دو ماه برآورد کرد و گفت: با اتمام این طرح، ایمنی ترافیکی محور شهرکرد–شلمزار در محدوده کفی شمس آباد افزایش پیدا خواهد یافت.