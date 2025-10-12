اعلام زمان بازیهای فوتبال چهارجانبه امارات
زمان برگزاری مسابقات چهارجانبه امارات با حضور تیم ملی فوتبال ایران مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات چهارجانبهای با حضور تیمهای ملی فوتبال ایران، مصر، کیپ ورد و ازبکستان در پنجره فیفادی آبان و به میزبانی امارات متحده عربی برگزار خواهد شد.
تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود پنجشنبه ۲۲ آبان به مصاف کیپ ورد خواهد رفت. برنده این دیدار، در مرحله بعدی ۲۷ آبان با برنده مسابقه ازبکستان و مصر روبهرو میشود.
همچنین تیمهایی که در دیدار نخست خود شکست بخورند، ۲۶ آبان بازی رده بندی را برگزار خواهند کرد.