به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در روز شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری به تفکیک نوع ارز، ۶۴.۲ میلیون دلار، ۱۵۱.۴ میلیون درهم، ۶۱۶ هزار یورو و ۷۸.۵ میلیون یوآن مورد دادوستد قرار گرفت؛ معادل ارزش دلاری این حجم معاملات ۱۱۷.۱ میلیون دلار است.

براساس این گزارش، از ابتدای سال تا ۱۹ مهرماه سال جاری، معادل ۱۵ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار انواع ارز از سوی واردکنندگان کشور خریداری شد.