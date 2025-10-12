پخش زنده
مراسم بدرقه کاروان ایران به بازیهای کشورهای اسلامی ریاض و آسیایی جوانان بحرین با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم بدرقه کاروان ورزشی اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی ریاض ۲۰۲۵ و بازیهای آسیایی جوانان بحرین امروز یکشنبه در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
در این مراسم وزیر ورزش و جوانان، مناف هاشمی، علی نژاد، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، صالحی امیری رئیس سابق کمیته ملی المپیک و همچنین رؤسای فدراسیونهای ورزشی، سرپرستان و ورزشکاران تیمهای اعزامی به این دو رویداد حضور داشتند.
در این مراسم، وزیر ورزش و جوانان پیام رئیس جمهور به کاروان ورزشی ایران را قرائت کرد.
همچنین پرچمداران هر دو کاروان اعزامی به مسابقات پیش رو سوگندنامه خواندند.