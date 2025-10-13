دادستانی تهران خطاب به ضابطین دستگاه قضایی دستور داد؛ عوامل پشت صحنه در تولید، توزیع و تبلیغ عروسک‌های توهین کننده به مقدسات، شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، چندی است فروش عروسک‌های موهن در برخی سکو‌های فضای مجازی و بعضی مغازه‌ها باب شده است، اغلب فروشندگان توجهی به ماهیت ضد مقدسات این عروسک‌ها ندارند.

در پی گزارش‌های رسیده به دادستانی تهران مبنی بر طراحی و تبلیغ عروسک‌هایی که با نام مقدسات طراحی و به مشتری فروخته می‌شوند؛ دادستانی تهران به ضابطین دستگاه قضایی دستور داد در اسرع وقت عوامل پشت صحنه در تولید، توزیع و تبلیغ عروسک‌های موهن را شناسایی و با تکمیل گردش کار متهمان را به دستگاه قضایی تحویل دهند.