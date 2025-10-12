شالوده نظام مقدس جمهوری اسلامی بر پایه خواست و اراده مردم شکل گرفته و رسانه‌ها در تبیین این حقیقت نقشی اساسی دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرماندار ویژه آبادان در نشست با اصحاب رسانه ضمن قدردانی از تلاش خبرنگاران گفت: حرفه خبرنگاری از مشاغل سخت، اما ارزشمند جامعه است، زیرا خبرنگاران پل ارتباطی میان مردم و مسئولان بوده و پیگیر مطالبات مردم هستند.

وی افزود: ما به عنوان مسئولان وظیفه داریم زمینه فعالیت مناسب برای خبرنگاران را فراهم کنیم و در موضوعات مختلف از آنها پشتیبانی لازم را به عمل آوریم.

پیرهادی با تأکید بر اینکه خبرنگاران چیزی جز انتقال خواسته‌های مردم را دنبال نمی‌کنند، اظهار داشت: از اعضای شورای اداری شهرستان می‌خواهم به اصحاب رسانه احترام بگذارند و از آنان حمایت کنند.

فرماندار ویژه آبادان در ادامه این نشست از امضای تفاهم‌نامه اجرایی میان فرمانداران آبادان و بصره خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه با حضور استاندار خوزستان، مقامات استان بصره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند به امضا رسیده و بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان دو منطقه تأکید دارد.

پیرهادی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، نمایشگاه محصولات و دستاورد‌های تولیدی آبادان و خرمشهر آذرماه در بصره برگزار می‌شود و در مقابل، نمایشگاه مشابهی از تولیدات استان بصره نیز اسفندماه در منطقه آزاد اروند برپا خواهد شد.

وی گفت: در این نشست، مسئولان بصره قول دادند مراودات تجاری از طریق مرز شلمچه و بندر واصلیه عراق تسهیل شود و مجوز واردات کالا از بصره به ایران نیز صادر شود.

فرماندار ویژه آبادان اجرای این توافق‌ها را گامی مهم در جهت رونق مبادلات تجاری و ارتقای جایگاه اقتصادی منطقه آزاد اروند دانست و بر ادامه همکاری‌های دو جانبه تأکید کرد.