استاندار آذربایجان شرقی دو فرماندار و دو مدیر کل در استان را منصوب و معارفه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،با حکم بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی علیرضا خاکپور که پیش از این فرماندار بناب بود به‌ عنوان فرماندار شهرستان اهر و محمد حسین قلعه‌ای که پیش از این مدیر کل پدافند غیرعامل بود به‌ عنوان فرماندار شهرستان بناب منصوب شدند.

همچنین در احکام جداگانه دیگر صادق احمدی که پیش از این فرماندار اهر بود به سمت مدیر کل سیاسی و انتخابات و علی امیری‌راد که پیش از این مدیرکل سیاسی بود به‌ عنوان مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی منصوب شدند.

استاندار آذربایجان شرقی در معارفه مدیران جدید درباره این تحولات مدیریتی گفت: تغییرات مدیریتی به معنی عقب‌نشینی از اصول و سیاست‌های دولت وفاق نیست بلکه با حفظ شان و جایگاه مدیران و فرمانداران و با هدف هم‌افزایی برای پیشبرد سیاست‌های کلان دولت انجام می‌شود.