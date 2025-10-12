پیگیری حادثه متروی تبریز توسط استاندار آذربایجان شرقی
استاندار آذربایجان شرقی در پی وقوع حادثهای در پروژه قطار شهری تبریز که منجر به فوت یکی از کارگران شد در تماس تلفنی با مدیر عامل این مجموعه موضوع را بهصورت فوری پیگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در تماس با مدیر عامل سازمان قطار شهری تبریز ضمن تسلیت درگذشت امیررضا احمدزاده از کارگران خط ابنیه قطار شهری تبریز و ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم بر بررسی دقیق علت وقوع حادثه و گزارش کامل جزئیات آن به استانداری تاکید کرد.
وی همچنین دستور داد تا در صورت احراز هرگونه قصور یا کوتاهی با عوامل مقصر مطابق ضوابط قانونی برخورد شود.