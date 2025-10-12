به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مرحله برگشت لیگ برتر فوتسال امید‌های کشور با پیروزی پرگل نماینده تبریز مقابل گهر زمین سیرجان پیگیری شد.



در این بازی که در سالن پارک فناوری پرند تهران انجام شد نماینده آذربایجان شرقی بازی باخته را به پیروزی پر گل ۵ـ۱ تبدیل کرد.

در دیگر دیدار این گروه شهدای گمنام مراغه از میزبان بازی‌ها مهرآفرین تهران ۲ـ۱ شکست خورد.

بدین ترتیب فولاد ناب تبریز با ۱۶ امتیاز و دو بازی زودتر صعود خود به جمع ۴ تیم نهایی لیگ برتر فوتسال امید‌های کشور را قطعی کرد.

مسابقات لیگ برتر فوتسال امید‌های کشور با شرکت ۱۲ تیم در دو گروه برگزار می‌شود که از هر گروه دو تیم صعود و یک تیم سقوط می‌کنند.