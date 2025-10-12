فرمانده سپاه عاشورا با تاکید بر اینکه اصحاب رسانه باید چهره واقعی و اصیل ایران اسلامی را به دنیا نشان دهند گفت: پیشرفت‌های ایران اسلامی مافوق تصورات جهان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار اصغر عباسقلی‌زاده در آیین رونمایی از پوستر جشنوار ابوذر و تجلیل از عوامل اجرایی رویداد ایران پلاس در تبریز گفت: رسالت اصحاب رسانه این است که ایران را به معنای واقعی کلمه به جهان معرفی کنند رویدادهایی چون ایران پلاس که جای خالی‌اش حس می‌شد، روایت پیشرفت‌های انقلاب اسلامی در مقیاس بین المللی بود و امیدواریم با تکرار این برنامه‌ها و حضور خبرنگاران از کشور‌های متعدد چهره‌ای واقعی و اصیل از ایران عزیز را به جهان مخابره کنیم.

وی تاکید کرد: برگزاری موفق رویداد ایران پلاس با مشارکت و همراهی مسئولان و دست اندرکاران رسانه‌ای و فرهنگی ممکن شد که قدردان همراهی این عزیزان هستیم.

وی افزود: رسانه‌ها باید واقعیت پیشرفت‌ها را به درستی منتقل کنند هرچند هجمه و سیاه‌نمایی غول‌های رسانه‌ای استکبار جهانی علیه ایران اسلامی ادامه دارد اما دید جهانی در حال تغییر است و اگر منطق برخورد ایران در موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به درستی منعکس شود، سیل همراهی ملت‌ها با ایران افزایش خواهد یافت.

فرمانده سپاه عاشورا با بیان این‌که شناساندن و معرفی حقایق ایران در ابعاد بین المللی ضرورت امروز ما برای مقابله با تصویرسازی‌های معیوب دشمنان از ایران اسلامی است، ادامه داد: رسانه‌ها می‌توانند روایت پیشرفت را با قوت پیش ببرند و در جهان امروزی هیچ امکان و بستری همانند رسانه و فضای مجازی نمی‌تواند راوی حقیقت‌ها و پیشرفت‌های کشورمان باشد.

وی در ادامه با اشاره به این‌که حوادث غزه نشان داد هرجا واقعیات آنگونه که هست به افکار عمومی دنیا انتقال داده شود ملت‌ها همراهی خواهند کرد ادامه داد: غزه حقیقت اشغالگری و وحشی گری رژیم صهیونی را به دنیا اثبات کرد نکته‌ای که جمهوری اسلامی ایران سال‌ها آن را فریاد می‌زد و در واقع دنیا با حقیقت گفتمان ظلم ستیزی انقلاب اسلامی همراه شد.

جواد بیرام‌زاده مسئول سازمان بسیج رسانه آذربایجان شرقی که متولی برگزاری رویداد ایران پلاس در استان بود با اشاره به جزئیات اجرایی این رویداد گفت: ایران پلاس از ۲۶ تا ۲۸ شهریور با محوریت تبریز با حضور ۳۳ خبرنگار خارجی برگزار شد.

وی افزود: این رویداد بازتاب گسترده‌ای در سطح استان داشت و به دنبال تهیه گزارش توسط خبرنگاران خارجی پیشرفت‌های استان در رسانه‌های جهانی انعکاس یافت.

وی افزود: ایران پلاس در جذب گردشگر، سرمایه‌گذار و تبیین روشنگرانه واقعیت‌های ایران اثرگذار بوده و خواست عمومی بر تداوم آن در قالب‌های متنوع رسانه‌ای است.

گفتنی است در این جلسه از همراهی و مشارکت نهادهایی چون شهرداری تبریز، منطقه آزاد ارس و مجموعه کارخانجات تراکتورسازی ایران که برگزاری رویداد ایران پلاس مشارکت داشتند قدردانی شد.

همچنین پوستر رسمی جشنواره رسانه‌ای ابوذر آذربایجان‌شرقی نیز با حضور سردار عباسقلی‌زاده رونمایی شد و وی با نگارش یادگاری بر آن از تلاش‌های اصحاب رسانه در روایت پیشرفت‌های ایران اسلامی قدردانی کرد.

این جشنواره با محور‌های دفاع مقدس ۱۲ روزه، روایت پیشرفت، شعار سال، جهاد تبیین، آسیب‌های اجتماعی، بسیج و حوزه‌های اقدام، ورزش، امید و نشاط‌آفرینی، تبریز، پایتخت محیط زیست شهر‌های آسیایی در سال ۲۰۲۵ و سبک زندگی ایرانی‌ـ‌اسلامی (خانواده، جامعه، فرزندآوری) برگزار می‌شود.

مهلت ارسال آثار تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ بوده و هر شرکت‌کننده صرفاً می‌تواند ۳ اثر ارسال کند.