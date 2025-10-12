اردوی مشترک تیمهای جودو جوانان و بزرگسالان برای بازیهای بحرین و ریاض
اردوی آمادهسازی مشترک تیمهای جودو جوانان و بزرگسالان مردان ایران برای حضور در بازیهای آسیایی جوانان - بحرین و بازیهای کشورهای اسلامی - عربستان آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، اردوی مشترک تیمهای جودو جوانان و بزرگسالان آقایان از امروز (۲۰ مهر ۱۴۰۴) در آکادمی ملی المپیک تهران آغاز شد و تا روزهای پایانی مهر ادامه دارد.
این مرحله از اردو در راستای برنامههای آمادهسازی تیمهای ملی برای حضور در رویدادهای مهم بینالمللی برگزار میشود و هدف آن افزایش آمادگی جسمانی، فنی و تاکتیکی ملیپوشان است.
تیم جودو جوانان ایران خود را برای حضور در بازیهای آسیایی جوانان به میزبانی بحرین آماده میکند که ۳۰ مهر تا ۹ آبان برگزار خواهد شد. تیم ملی بزرگسالان هم برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی آماده میشود که ۱۶ تا ۳۰ آبان در ریاض عربستان برگزار خواهد شد.
هدایت تمرینات تیمهای ملی در این اردو بر عهده رشاد ممدُف به عنوان سرمربی است و احسان بهرامیان و ایوب رستمی نیز به عنوان مربیان تیمهای ملی وظیفه آمادهسازی جودوکاها را برعهده دارند.
تمرینات طبق برنامهریزی انجامشده در دو نوبت صبح و عصر برگزار میشود و شامل بخشهای مختلفی از جمله تمرینات تکنیکی، مرور تاکتیکهای مسابقه، بدنسازی و تمرینات ویژه هماهنگی تیمی است.
فدراسیون جودو با اجرای برنامهریزی منسجم و تداوم اردوهای آمادهسازی در تلاش است تا با تلفیق تجربه ملیپوشان بزرگسال و انگیزه نسل جوان گام مؤثری در مسیر موفقیت و افتخارآفرینی جودوی ایران در میادین بینالمللی بردارد.