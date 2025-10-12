اردوی بانوان جودوکا برای دو رویداد مهم در همدان

اردوی مشترک تیم‌های جودو جوانان و بزرگسالان بانوان کشورمان، برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان بحرین و رقابت‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در همدان برگزار می شود.