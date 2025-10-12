اردوی بانوان جودوکا برای دو رویداد مهم در همدان
اردوی مشترک تیمهای جودو جوانان و بزرگسالان بانوان کشورمان، برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان بحرین و رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی در همدان برگزار می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، اردوی آمادهسازی مشترک تیمهای جودو جوانان و بزرگسالان بانوان ایران از دوشنبه ۲۱ مهر در همدان آغاز می شود و به مدت ۹ روز ادامه دارد.
تیم جودو جوانان ایران خود را برای حضور در بازیهای آسیایی جوانان به میزبانی بحرین آماده میکند که ۳۰ مهر تا ۹ آبان برگزار خواهد شد. تیم ملی بزرگسالان هم برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی آماده میشود که ۱۶ تا ۳۰ آبان در ریاض عربستان برگزار خواهد شد.
جودوکاهای دعوت شده به اردوی تیم ملی به شرح زیر است:
محنا کمگوئی (مازندران)
مهسا شکیبائی (خراسان شمالی)
سمیرا خاکخواه (تهران)
مریم بربط (همدان)
مهشید صفری (همدان)
کژال سیلانی (مرکزی)
زیبا اکبری (آذربایجان شرقی)
راحیل مرادی (کرمانشاه)
هدایت تیم جوانان را سحر چغلوند و بزرگسالان را معصومه جعفری برعهده دارند.