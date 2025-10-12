استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه وفاق الفبای توسعه است انتصابات و تغییرات مدیریتی استان را در راستای حفظ و تقویت وحدت، انسجام و وفاق ملی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در آیین تکریم و معارفه فرمانداران پیشین و جدید اهر اظهار کرد:در کنار همه زیرساخت‌های فیزیکی لازم برای توسعه، وفاق، همدلی و عزم جزم همه ارکان قوای سه‌گانه به‌عنوان الفبای توسعه نقش کلیدی دارد و ضرورت آن امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی دولت دکتر پزشکیان را فراتر از همه دولت‌ها تایید و همگان را مکلف به حمایت از آن کرده‌اند افزود: امروز شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به نحوی است که باید اختلاف‌ها را کنار بگذاریم.

سرمست ادامه داد: از فعالیت‌ها و پیگیری‌های نمایندگان مجلس به شدت پشتیبانی می‌کنیم و معتقدیم که از ظرفیت نمایندگان استان بیشتر از این می‌توانیم استفاده کنیم.

وی با اشاره به حضور اعضای کمیسیون‌های آموزش و بهداشت مجلس در استان طی هفته گذشته، خطاب به نماینده مردم اهر و هریس گفت: انتظار داریم که شما به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان هم در جهت توسعه شهرستان، هم در مدیریت استان و هم پیگیری مسائل در سطح ملی موثر باشید.

وی گفت: انتصابات و تغییرات مدیریتی استان در راستای حفظ و تقویت وفاق و انسجام صورت می‌گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: شهرستان اهر به عنوان محور توسعه شمال شرق استان، از توسعه لازم برخوردار نیست و وظیفه ماست که با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های هر شهرستان به دنبال توسعه متوازن باشیم.

وی با قدردانی از زحمات و خدمات ۹ ماهه صادق احمدی، علیرضا خاکپور را به عنوان فرماندار جدید اهر معرفی کرد و گفت: هر اقدامی که حاصل اجماع نظر در شهرستان باشد شدیدا مورد حمایت مدیریت استان خواهد بود و از فرماندار جدید انتظار دارم که در تعامل مثبت با تمام ارکان اداری شهرستان در خدمت مردم باشد.

در این آیین علیرضا خاکپور با حکم استاندار آذربایجان شرقی به عنوان سرپرست فرمانداری اهر معرفی و از خدمات صادق احمدی فرماندار پیشین قدردانی شد.