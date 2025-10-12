استاندار آذربایجان شرقی:
ریاست جمهوری پزشکیان فرصتی تاریخی برای آذربایجان شرقی است
استاندار آذربایجان شرقی گفت:امروز فرصت تاریخی برای آذربایجان شرقی ایجاد شده است. دکتر پزشکیان پس از سالها سکان ریاست جمهوری را به دست گرفته و این اتفاق برای استان و کشور یک فرصت کمنظیر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در آیین تکریم و معارفه فرماندار بناب با اشاره به مسئولیت سنگین مدیران در شرایط کنونی کشور گفت:از روزی که دکتر پزشکیان این ماموریت را به بنده محول کردند، تلاش کردم ماموریتم را بهخوبی انجام دهم.
وی افزود: با وجود مشکلات متعدد همه تلاش خود را برای اداره استان به کار گرفتهایم. در ارزیابیهای ملی بر اساس شاخصهای مختلف آذربایجان شرقی در حجم پروژههای اجرایی رتبه نخست کشور و در حوزه اقتصادی رتبه دوم کشور را کسب کرده است که نشان از عملکرد موثر مجموعه مدیریتی استان دارد.
وی با اشاره به مدیریت بحران در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت:علیرغم افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی جمعیت در آن مقطع شرایط به خوبی مدیریت شد و در تامین اقلام اساسی همچون نان و بنزین کمترین مشکل را داشتیم.
سرمست با اشاره به بحران کمآبی در منطقه گفت: در ۴۷ سال گذشته سابقه نداشته است که سد بوکان تا این اندازه کاهش آب داشته باشد. خط انتقال زرینهرود منبع تامین آب ۱۷ شهر و ۱۲۰ روستاست و شهرستان بناب بهصورت صد درصدی به این منبع وابسته است و بیشترین آسیب را از کمآبی متحمل میشود.
وی از ویژگیهای مردم بناب تمجید کرد و گفت: مردم بناب مردمی کارآفرین، پرتلاش و خوشفکر هستند که در هر عرصهای ورود کردهاند سربلند بیرون آمدهاند.
وی با بیان اینکه در کنار برند کباب بناب ظرفیتهای فراوانی همچون صنعت فولاد وجود دارد که میتواند به برندهای اقتصادی و صادراتی تبدیل شود گفت: در حوزه اقتصادی و کارآفرینی از تمامی سرمایهگذاران دعوت میکنیم تا با اطمینان خاطر وارد عرصه تولید شوند؛ استان از سرمایههای انسانی و اقتصادی استقبال میکند و همه باید دستبهدست هم دهیم تا توسعه محقق شود.
بهرام سرمست تاکید کرد:اجماع نظر نخبگان و وحدت مدیریتی زیربنای توسعه هر شهرستان است. ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید فعال شوند تا نتیجه ملموس آن در زندگی مردم دیده شود.
وی با اشاره به رویکرد مدیریتی خود در سطح استان گفت: در استان مدیریت واحدی حاکم است و همه شهرستانها در قالب یک تیم منسجم اداره میشوند. انتصابات و تغییرات مدیریتی نیز در راستای حفظ وفاق، انسجام و رفع موانع توسعه صورت میگیرد.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به انتصاب فرماندار جدید بناب افزود: فرماندار جدید دارای تحصیلات عالی دانشگاهی و تجربههای مدیریتی ارزشمند از جمله بخشداری و مدیر کلی پدافند غیرعامل است و قطعاً میتواند با رویکردی علمی و میدانی مسیر توسعه بناب را شتاب بخشد.
وی با اشاره به توجه ویژه دولت به استان گفت: امروز ترافیک دیپلماسی در آذربایجان شرقی جریان دارد؛ وزرا و اعضای کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل استان به تبریز سفر میکنند و هدف مشترک همه ما تحقق منافع استان و خدمت موثر به مردم شریف آذربایجان شرقی است.
گفتنی است در این مراسم با حضور استاندار و جمعی از مسئولان محمدحسین قلعهای بهعنوان فرماندار جدید بناب معرفی و از خدمات علیرضا خاکپور تقدیر شد.