رامسر میزبان مسابقات فیتنس چلنج بانوان قهرمانی ایران
هفتمین دوره مسابقات فیتنس چلنج بانوان قهرمانی کشورمان، انتخابی تیم ملی اعزامی به رقابتهای جهانی عربستان ۲۰۲۵، در رامسر برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هفتمین دوره مسابقات فیتنس چلنج بانوان قهرمانی کشورمان، انتخابی تیم ملی اعزامی به رقابتهای جهانی عربستان ۲۰۲۵ در سطح طلایی و نقرهای در ردههای سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان و اسپید فیت انفرادی اول و دوم آبان به میزبانی استان مازندران شهرستان رامسر برگزار میشود.
برنامه زمان بندی مسابقات عبارت است از:
اول آبان: پذیرش و کنگره داوران و مربیان
دوم آبان: برگزاری مسابقات و مراسم اهدا مدال، حکم و جام قهرمانی