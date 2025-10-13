هفتمین دوره مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی کشورمان در دو بخش بانوان و آقایان، انتخابی تیم ملی اعزامی به رقابت‌های جهانی عربستان ۲۰۲۵، در رامسر برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفتمین دوره مسابقات فیتنس چلنج بانوان و آقایان قهرمانی ایران، انتخابی تیم ملی اعزامی به رقابت‌های جهانی عربستان ۲۰۲۵ در سطح طلایی و نقره‌ای در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان و اسپید فیت انفرادی به میزبانی استان مازندران شهرستان رامسر برگزار می‌شود.

برنامه زمان بندی مسابقات بانوان عبارت است از:

اول آبان: پذیرش و کنگره داوران و مربیان

دوم آبان: برگزاری مسابقات و مراسم اهدا مدال، حکم و جام قهرمانی