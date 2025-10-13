مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام گفت: فردی که اقدام به احتکار روغن خوراکی کرده بود، با رأی شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی به پرداخت ۸۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «سیدمهدی محمدی» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام اظهار داشت: پرونده‌ای در خصوص احتکار روغن جامد خوراکی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی ایلام مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی دقیق مستندات و عدم ارائه مدارک قانونی از سوی متهم، تخلف احتکار محرز و محتکر به پرداخت ۸۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام ادامه داد: گزارش اولیه این تخلف از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام به اداره‌کل تعزیرات حکومتی ارسال و با پیگیری مستمر کارشناسان، رأی قطعی صادر شد.