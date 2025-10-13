مرحله نهایی اردوی آماده‌سازی تیم دو و میدانی جوانان کشورمان برای اعزام به بازی‌های آسیایی زیر ۱۷ سال بحرین، در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی اردوی آماده‌سازی تیم دو و میدانی جوانان ایران با هدف حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی زیر ۱۷ سال ۲۰۲۵ بحرین، پس از اعلام اسامی نهایی ملی‌پوشان از ۲۷ مهر در کمپ تیم‌های ملی دو و میدانی برگزار می‌شود.

محمدحسن درویشی (هرمزگان)، محمد علیدوستی، علیرضا صمیمی (چهارمحال و بختیاری)، علی اصغرشاهی (اردبیل)، امیر عسگری (زنجان)، صبا عزت آبادی (کرمان)، رها احمدی (خوزستان) و هستی نوروزی (تهران)، ۸ دو و میدانی کار دعوت شده به اردوی متصل به اعزام تیم دو و میدانی جوانان به این دوره از رقابت‌ها هستند.

منصور روشن قیاس، علی رضایی، جهانگیر حق گو و هما بیگی نیز بعنوان کادر فنی در این مرحله از اردو و مسابقات پیش رو، ملی‌پوشان را همراهی خواهند کرد.

علیرضا سورنی ورزشکار دوی نیمه استقامت از استان کرمانشاه که از مرحله اول برگزاری اردو‌های آماده‌سازی در کنار سایر ملی‌پوشان بود، به دلیل آسیب دیدگی شانس حضور در این دوره از بازی‌ها را از دست داد.

تیم دو و میدانی ایران، ۲۹ مهر، به بحرین میزبان برگزاری این دوره از بازی‌های جوانان زیر ۱۷ سال آسیا اعزام خواهد شد.