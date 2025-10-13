پخش زنده
تیم فوتبال مس رفسنجان در دیدار تدارکاتی با پنج گل، منتخب کیش را شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شاگردان رسول خطیبی در این دیدار با دو ترکیب متفاوت تیمش را به میدان فرستاد تا شاگردانش پیش از دیدار با استقلال در هفته هفتم لیگ برتر محک بخورند.
گلهای این بازی را امیرعلی نیکمهر، میرزاد مهانوویچ، آرمان رمضانی (۲ گل) و فرزام خطیبی به ثمر رساندند.
اعضای تیم مس رفسنجان که از دوشنبه هفته گذشته اردوی خود را در کیش آغاز کردهاند، فردا به تهران برمیگردند تا تمرینات خود برای بازی بعدی را در این شهر پیگیری کنند.
تیم فوتبال مس رفسنجان، جمعه ۲۵ مهر در تهران به مصاف استقلال تهران خواهد رفت.