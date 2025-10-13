پخش زنده
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به دعوت از ایران برای شرکت در مراسم امضای توافق توقف جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه گفت: ما برنامهای برای شرکت در این نشست نداریم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به دعوت از ایران برای شرکت در مراسم امضای توافق توقف جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، گفت: جمهوری اسلامی ایران پیشتر موضع خود مبنی بر استقبال از هر اقدامی که موجب توقف نسلکشی در غزه و کاهش درد و رنج مردم مظلوم فلسطین، خروج اشغالگران از این باریکه و ورود بدونمانع مایحتاج مردم شود را اعلام کرده است. در عین حال، ما برنامهای برای شرکت در این نشست نداریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تمجید از استقامت و صبر و فداکاری اسطورهای مردم فلسطین در برابر جنایات جنگی و نسلکشی رژیم اشغالگر در دو سال گذشته، تصمیمگیری در مورد آینده فلسطین را مختص مردم فلسطین و نمایندگان واقعی آنها دانست و ابراز امیدواری کرد که کشورهای منطقه و جامعه جهانی با درسآموزی از تاریخ مملو از نقض توافقات و قساوت و جنایت رژیم صهیونیستی، اجازه ندهند قانونشکنیها و بدعهدیهای گذشته مجددا تکرار شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با تشکر از دولت مصر بهخاطر دعوت از ایران، بر اهمیت همبستگی و وحدت نظر جهان اسلام و کشورهای منطقه برای زمینهسازی تحقق حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و مقابله با تهدیدهای ناشی از سیطرهطلبی و جنگافروزی رژیم صهیونیستی تاکید کرد.