مشاور مدیر کل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ با اشاره به اهمیت گردشگری گفت: بخش خصوصی باید در حوزه گردشگری میدان‌دار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سینا سلاح‌ورزی با اشاره به اهمیت راهبردی گردشگری در توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد: نباید کمبود اعتبار، مانعی برای رشد این حوزه باشد و ورود جدی بخش خصوصی و تسهیل‌گری دولت در رفع موانع را خواستار شد.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی گردشگری در سال‌های پیش‌رو افزود: در آینده‌ای نه‌چندان دور، گردشگری به یکی از ارکان کلیدی توسعه اقتصادی کشور بدل خواهد شد.

مشاور مدیر کل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت : در این مسیر، کمبود اعتبار نباید بهانه‌ای برای رکود باشد؛ بلکه حضور فعال بخش خصوصی ضروری است و دولت باید نقش تسهیل‌گر خود را در رفع موانع و بروکراسی‌های زائد ایفاء کند.

سلاح‌ورزی با اشاره به تجربه موفق امارات در جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی افزود: این کشور با تکیه بر سرمایه‌های غیردولتی، به «هاب» مالی خاورمیانه تبدیل شده است؛ ما نیز باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی، چون انگشتر و فرش قم، زمینه حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در بازار گردشگری را فراهم و از این طریق، هویت فرهنگی خود را در میان گردشگران جهانی تثبیت کنیم.