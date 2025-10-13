تحقق ۱۳۰ درصدی تعیینتکلیف پروندههای حقوقی راه و شهرسازی آذربایجانغربی
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی تحقق ۱۳۰ درصدی تعیینتکلیف پروندههای حقوقی راه و شهرسازی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛پیمان آرامون با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اساس اعلام دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن آذربایجانغربی تعیین و تکلیف پروندههای حقوقی جزو استانهای برتر بوده و مورد تقدیر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این دستاورد نشاندهنده عزم جدی مجموعه در تسریع روند رسیدگی و کاهش حجم پروندههای حقوقی است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: برنامه سالانه تعیین و تکلیف پروندههای حقوقی رسیدگی به ۳۰۰ پرونده بوده که تنها در نیمه نخست امسال ۱۹۵ مورد پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است که این آمار تحقق ۱۳۰ درصدی را نشان میدهد.
آرامون افزود: در بخش تعیین و تکلیف مستحدثات واقع در اراضی دولتی با تحقق ۲۰۲ درصدی و رسیدگی به ۲۰۱ پرونده مورد تقدیر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با اقدام به موقع، پیگیری و دفاعیات لازم در محاکم قضایی، اداره حقوقی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی عملکرد مطلوبی در حوزه تعیین تکلیف پروندههای حقوقی دارد.