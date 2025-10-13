پخش زنده
امروز: -
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقهای همدان از برگزاری مدرسه فصلی با موضوع مدیریت خشکسالی ویژه دانشجویان ارشد و دکتری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، جعفر اصغری با بیان اینکه شرایط بارشهای استان همدان به نسبت پارسال و بلند مدت شاهد تغییرات کاهشی بود است، گفت: امسال کاهش بارشها تاکنون مشهود بوده و بارشهای خوبی در پاییز سال آبی جاری پیش بینی نشده است.
او افزود: اگر شرایط خشکسالی سال آبی گذشته تداوم پیدا کند، تنها راهکار، مدیریت مصرف میباشد که این مهم تنها با مشارکت مردم همراه خواهد بود.
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقهای همدان با بیان اینکه شرکت آب منطقهای همدان از تمام راهکارهای مدیریت مصرف که منجر به صرفه جویی در مصرف آب در تمام بخشها شود، حمایت خواهد کرد، افزود: در صورت کاهش ورودی آب به مخازن سدها به ناچار مجبور به برداشت از منابع آب زیرزمینی جهت تامین آب شرب شهروندان خواهیم شد.
اصغری عنوان کرد: در این خصوص مدرسه فصلی مدیریت خشکسالی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشتههای مرتبط با مهندسی منابع آب، آب و کشاورزی و سایر رشتههای مرتبط در آبان ماه با همکاری موسسه تحقیقات آب برگزار خواهد شد.
او مهلت نام نویسی و ارسال آثار را تا ۳ آبان عنوان کرد و افزود: مراسم در تاریخهای ۱۷ تا ۱۹ آبان ماه برگزار خواهد شد.