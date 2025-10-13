کشف انبار کالاهای اساسی و لاستیک احتکار شده در بیرجند
انبار کالاهای اساسی و لاستیک احتکار شده با ارزش ریالی بیش از ۴۲ میلیارد ریال در شهرستان بیرجند کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت استان گفت: در پی اجرای طرح نظارتی پایش انبارها و مبارزه با احتکار در سطح استان و با دریافت گزارشی مبنی بر وجود برنج، شکر و لاستیک احتکار شده در یک انبار نگهداری کالا، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قرار گرفت.
تهوری افزود: انبار مذکور مورد بازرسی قرار گرفت و طی آن کالاهای احتکار شده کشف و پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.
وی گفت: احتکار کالاهای اساسی موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، افزایش قیمتها و ایجاد فشار اقتصادی بر مردم، بهویژه اقشار کم درآمد میشود.