رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، شرافتی راد گفت: مقامات مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات از ۲۱ تا ۲۷ مهر برای استعفا فرصت دارند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: به استناد ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی در انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر را دارند، باید از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه از سمت خود استعفا دهند، در غیر این صورت، امکان ثبتنام برای آنها وجود نخواهد داشت.
شرافتیراد با بیان اینکه انتخابات شوراهای اسلامی کشور در یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود، افزود: براساس قانون انتخابات شوراها، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی در انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، باید سه ماه پیش از ثبتنام، از سمت خود استعفا دهند.
به گفته وی به استناد تبصره ۲ ماده ۴۱ افرادی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان به پذیرش از سوی مسئولان مربوطه منوط است، قبول استعفا شرط است.
رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی افزود: ثبتنام داوطلبان هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی ماه آغاز و تا ۲۷ دی ماه و به مدت ۷ روز انجام میشود.