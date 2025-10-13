پخش زنده
امروز: -
آلودگی هوا عوارض فراوانی برای سلامتی افراد دارد و بر پوست، چشم و بخشهای دیگر بدن اثر میگذارد، اما مهمترین اثرات آن بر سیستم تنفسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حتی انسانهای سالم نیز میتوانند فشار بر روی سلامت که به دلیل آلودگی هوا به وجود میآید، مانند؛ ناراحی و سوزش سیستم تنفسی و مشکلات تنفسی را در هنگام فعالیتهای بیرون از خانه، تجربه کنند. آلودگی هوا نه تنها سلامت جسم را تهدید میکند بلکه در ایجاد افسردگی، پرخاشگری، خواب آلودگی، بیش فعالی کودکان و دیگر اختلالات روانی نیز موثر است.
خطر حقیقی در مورد اثرات زیان بار به شرایط سلامتی فعلی شما، نوع و تمرکز آلودگی و زمانی که در معرض هوای آلوده بودهاید، بستگی دارد میزان بالای هوای آلوده میتواند موجب مشکلات سلامتی فوری شود عوارضی که شامل این موارد میشود:
بیماریهای قلبی _رگی و تنفسی شدید.
استرس اضافی برای ریهها و قلب، که بنابراین برای فراهم کردن اکسیژن کافی برای بدن بیشتر باید کارکنند.
از دست دادن ظرفیت ریهها و کاهش عملکرد آنها
پیشرفت بیماریهایی مانند آسم، برونشیت، آمفزیم (نوعی بیماری ریوی) و حتی سرطان
آلودگی هوا موجب سقط جنین میشود
باید بدانید سرب علاوه بر تاثیری که بر سلامت افراد دارد باعث ابتلا به سرطان و سقط جنین و بیماریهای روانی نیز میشود به طورمثال با تاثیر منفی بر عملکرد سیستم عصبی باعث بروز سردردهای شدید و کم شدن حافظه میشود.
آلودگی هوا به ویژه سربی که به علت سوخت نامناسب خودروها به وجود میآید احتمال تولد کودکان مبتلا به نقص عضو، اوتیسم و بیش فعالی را افزایش میدهد. همچنین مسمومیت ناشی از سرب باعث افزایش اختلالات ذهنی، فراموشیهای دائم، بیماریهای لرزشی و جنون میشود.
آلودگی هوا چه ارتباطی با پرخاشگری دارد؟
یکی از آثار آلودگی هوا کمبود اکسیژن است که باعث بی حوصلگی و عدم کنترل خشم میشود همچنین آلودگی هوا با کاهش انرژی و ایجاد خواب آلودگی میتواند باعث پرخاشگری افراد شود.
اختلالاتی مانند پرخاشگری وافسردگی، اختلال در تمرکز و کند شدن عملکرد ذهنی در نتیجه کاهش اکسیژن رسانی به مغز اتفاق میافتد که همه این عوامل سبب به وجود آمدن مشکل در موقعیتهای اجتماعی و شغلی میشوند.
تاثیر منفی آلودگی هوا بر شخصیت افراد
آلودگی هوا تاثیر فراوانی در شخصیت افراد دارد و میتواند یک فرد برونگرا را به یک فرد درونگرا تبدیل کند. افراد افسرده همیشه زندگی را غبار آلوده میبینند و مانند گذشته اشان نمیتوانند اجتماعی و سر زنده باشند. کاهش اکسیژن به علت هوای آلوده اختلال در عملکرد مغز ایجاد میکند به طوری که فرد با از دست دادن مهارتهای اجتماعی خود مدام دچار فراموشی میشود و در سنین سالمندی و میانسالی دچار بیماری آلزایمر میگردد.
افسردگی بیشتر افسردهها آلودگی هوا
آلودگی هوا باعث تضعیف قدرت تصمیم گیری افراد افسرده میشود ودر نتیجه افسردگی فرد را تشدید میکند و فرد احساس بی انرژی بودن، بی حوصله و خسته بودن میکند. آلودگی هوا اوضاع افراد مضطرب و افسرده را وخیمتر میکند، به طوری که فرد علاوه بر استرس دچار تپش قلب و تنگی نفس نیز خواهند شد.
آلودگی هوا تاثیر منفی بر علائم بیماران وسواس دارند و باعث میشود آنها دچار نگرانیهای مضاعفی شوند و همواره احساس بیماری کنند و به بیماری دیگری به نام «خود بیمارانگاری» نیز دچار شوند.
بیماریهایی مرتبط با آلودگی هوا
بیماریهایی که بیشتر به مشکلات سلامتی سخت که بر اثر آلودگی هوا به وجود میآیند، حساس هستند، شامل این موارد میباشند:
بیماری قلبی به خصوص، بیماری شریان اکلیای و نارسایی احتقانی قلب.
بیماریهای ریوی به خصوص آسم، آمفزیم، بیماری مزمن انسداد ریه.
بیشترین آسیب آلودگی هوا به چه افرادی وارد میشود؟
زنان باردار.
کار گرانی که در محیط باز کار میکنند.
بزرگسالان با سن بیشتر و سالمندان.
کودکان زیر ۱۴ سال.
ورزشکارانی که تمرین میکنند.
افرادی با قدرت بدنی خوب در محیط خارج از خانه.
افرادی که در گروههای بالا قرار دارند، حتی با تماس کمتر با هوای آلوده نیز مشکلات سلامتی را تجربه میکنند و یا ممکن است شدت مشکلات در آنها بیشتر و شدیدتر باشد.
بیشترین آسیب آلودگی هوا
نگاهی به پدیده وارونگی هوا و تبعات مخرب آن
وارونگی هوا زمانی اتفاق میافتد که ترکیبات آلی فرار و اکسید نیتروژن با اشعههای فرابنفش خورشید واکنش نشان میدهند. منابع ابتدایی اکسید نیتروژن و ترکیبهای آلی فرار منابع سیار مانند ماشین ها، کامیون ها، اتوبوس ها، تجهیزات ساختمانی و کشاورزی هستند. وارونگی هوا بعداز ظهرها و ساعات ابتدایی شب به بیشترین حد خود میرسد، بیشترین میزان وارونگی طی ماههای تابستان اتفاق میافتد این مشکل یک محرک قوی است که موجب تنگ شدن راههای هوا و کار بیشتر سیستم تنفسی به منظور فراهم آوردن اکسیژن بیشتر میشود.
همچنین میتواند باعث مشکلات سلامتی دیگری نیز شود مانند:
بیماریهای تنفسی شدید مثل؛ آمفزیم، برونشیت، آسم، صدمات ریهای، و حتی علائم بعدی مانند سرفه، گلو درد، خس خس کردن سینه، درد در قفسه سینه، گلوی خشک، سر درد و حالت تهوع.
مقاومت پایین در برابر عفونت وخستگی زیاد.
نمایش ضعیف ورزشکاران.
آسم
تاثیر ذرات جامد و دود قابل اشتعال موجود در هوا بر سلامتی
ذرات جامد یک ترکیب پیچیده است که میتواند حاوی دوده، دود، فلزات، نیترات، سولفات، غبار، آب و لاستیک تایر باشد. این ذرات میتواند مستقیما از دودی که از آتش بر میخیزد منتشر شوند و یا بر اثر واکنش گازهایی مانند اکسید نیتروژن در اتمسفر تشکیل شوند اندازهی این ذرات مستقیما به قابلیتشان به ایجاد مشکل در سلامت ارتباط دارند. ذرات کوچکتر موجب مشکلات شدیدتری میشوند، زیرا از سیستم ایمنی طبیعی بدن عبور میکنند و به عمق ریهها و مخصوصا رگهای خونی نفوذ میکنند. تماس با این ذرات هم بر روی ریهها و هم قلب شما تاثیر میگذارد.
خطرات تماس طولانی با ذرات جامد
قرار گرفتن در معرض این ذرات برای مدت زمان طولانی، موجب مشکلات سلامتی مهمی مانند موارد زیر میشود:
افزایش علائم تنفسی مانند تحریک راههای هوایی، سرفه یا تنفس سخت، کاهش عملکرد ریه، آسم شدید، پیشرفت شریان اکلیلی در کودکان، پیشرفت برونشیت مزمن، بیماری مزمن انسداد ریه.
ضربان قلب نامنظم، حملههای قلبی غیر مهلک، مرگ زود رس در بیماران ریوی و قلبی مانند سرطان ریه.
خطرات تماس کوتاه مدت با ذرات جامد
تشدید بیماریهای ریوی که باعث حملههای آسمی و برونشیت حاد شود.
افزایش استعداد ابتلا به عفونتهای تنفسی
سکتهی قلبی و ضربان قلب نامنظم در افراد با مشکلات قلبی
تحریک چشم ها، بینی و گلو؛ سرفه، تنگی قفسه سینه و کوتاهی تنفس.