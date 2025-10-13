به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در سفر اخیر استاندارخراسان جنوبی و نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان سربیشه به بخش درح و دهستان لانو درخواست و مطالبه مردم مرزنشین بهره گیری مرزنشینان از ظرفیت مرز، رویه کولبری بود.

برای اولین بار در روستای مرزی مشوکی آخرین روستای مرزی بخش درح شهرستان سربیشه که با مرز افغانستان ۲۰ کیلومتر و با مرکز استان ۲۲۰ کیلومتر فاصله دارد، طرح کولبری به مرحله اجرا رسید.

۸۰ درصد اهالی مشوکی به دلیل بیکاری و نبود معیشت و اشتغال مهاجرت کرده‌اند و روستا خالی از سکنه شده است، اما از روز گذشته با اجرای این طرح دوباره شاهد مهاجرت معکوس مردم به روستا خواهیم بود.

از روز شنبه ۱۹ مهر برای ۲۰خانوار سهمیه ۶۰۰ دلار ماهانه فعال و با تأیید فرمانداری و اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان سربیشه، مبلغ ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان به حساب شخص کولبر واریز شد.