فرماندار ماکو گفت: مسائل، مشکلات و ظرفیتهای روستاها و مناطق عشایری احصا شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛در نشست صمیمی سران عشایر، متنفذین و معتمدین عشایر شهرستان ماکو با فرماندار شهرستان، مسائل و مشکلات مناطق عشایری و مرزی بررسی و بر همدلی، وحدت ملی و توسعه پایدار روستاها تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ماکو، در این نشست که با حضور جمعی از سران و معتمدین عشایر مناطق مختلف شهرستان برگزار شد، شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو ضمن تأکید بر جایگاه بیبدیل عشایر در حفظ ارزشهای انقلاب و تأمین امنیت کشور، گفت: ضروری است مسائل، مشکلات و ظرفیتهای روستاها و مناطق عشایری بهصورت جامع و مستند احصا شود تا تصمیمات مؤثر و کارشناسی برای رفع آنها اتخاذ گردد.
وی با اشاره به نگاه ویژه استاندار محترم آذربایجانغربی، دکتر رحمانی، به مناطق مرزی افزود: استاندار مردمی آذربایجان غربی مهمترین دغدغه خود را تقویت، حمایت و دفاع از حقوق و منافع مرزنشینان قرار داده و در راستای تسهیل امور این قشر، سیاستهای حمایتی ویژهای را دنبال میکند.
فرماندار ماکو با اشاره به نقش مهم عشایر در اقتصاد مقاومتی و مقابله و دور زدن تحریمها اظهار داشت: عشایر و مرزنشینان از اقشار شریف و بیادعای جامعهاند که در سختترین شرایط نیز پشتیبان نظام بودهاند و این قشر پرتلاش میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و مرزی، در رونق اقتصادی و خنثیسازی تحریمها نقشآفرینی کند.
تاجفر با تأکید بر شعار دولت چهاردهم، مبنی بر وفاق و همدلی، خاطرنشان کرد: ما در ماکو کرد و ترک نداریم؛ همه اعضای یک پیکر واحدیم و رمز پیشرفت و امنیت در وحدت و یک کلامی است.
فرماندار شهرستان ماکو با اشاره به برنامه این فرمانداری برای بازدیدهای سرزده از ادارات و ارزیابی عملکرد آنها بر اساس رضایتمندی مردم گفت: در کنار مردم هستیم و خواهیم بود و توسعه پایدار روستاها، ایجاد صنایع تبدیلی، جلوگیری از خامفروشی، آبیاری مکانیزه و ساماندهی سهمیههای پیلهوری از اولویتهای دولت در شهرستان ماکو است.
تاجفر در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: هشت روستای شهرستان هنوز با تانکر آبرسانی میشوند که انتظار میرود دستگاههای متولی در مدیریت منابع آب همکاری لازم را برای ایجاد بستر آب شرب پایدار در روستا داشته باشند.