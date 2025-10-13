کشف بیش از ۲۸۰ تن برنج احتکار شده در بروجرد
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد از کشف و ضبط بیش از ۲۸۰ تن برنج هندی احتکار شده در این شهرستان خبر داد.
وی افزود: ارزش ریالی برنجهای احتکارشده حدود ۱۶۰ میلیارد ریال برآورد شده و به دلیل عدم ثبت موجودی در سامانه جامع انبارها، پرونده مربوطه برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.
رئیس اداره صمت بروجرد گفت: این اقدام در قالب گشت مشترک ستاد تنظیم بازار شهرستان و با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی انجام گرفت.
اصل مرزی با تأکید بر استمرار نظارتها افزود: بازرسان اداره صمت، اماکن نیروی انتظامی و اعضای ستاد مشترک بازرسی بهصورت شبانهروزی بر بازار نظارت دارند و با محتکران و متخلفان اقتصادی برابر قانون برخورد قاطع خواهند کرد.