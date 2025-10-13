به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محمدعلی اصل مرزی اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت‌ها و اجرای طرح کنترل بازار، ۲۸۸ تن برنج از یک فروشگاه عمده‌فروشی در سطح شهر بروجرد کشف شد.

وی افزود: ارزش ریالی برنج‌های احتکارشده حدود ۱۶۰ میلیارد ریال برآورد شده و به دلیل عدم ثبت موجودی در سامانه جامع انبارها، پرونده مربوطه برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

رئیس اداره صمت بروجرد گفت: این اقدام در قالب گشت مشترک ستاد تنظیم بازار شهرستان و با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی انجام گرفت.